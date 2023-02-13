لجنة المتابعة "البحرينية - القطرية" تعقد اجتماعها الأول بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون

عقدت لجنة المتابعة البحرينية – القطرية اجتماعها الأول اليوم الإثنين، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وترأس وفد مملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين وحرصهما على المحافظة على مستقبل وكيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على مكتسباته.

بحث الاجتماع الإجراءات والآليات اللازمة والسبل الكفيلة بإنجاح المباحثات الثنائية لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بين البلدين الشقيقين وفقًا لما تضمنه بيان العلا الصادر عن قمة العلا المنعقدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبما يحقق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين في الأمن والاستقرار والازدهار.

وقد اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية ومستمرة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة.