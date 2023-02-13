"الناتو" يبحث احتمال إمداد أوكرانيا بطائرات غداً

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الاثنين إنه يتوقع مناقشة مسألة إمداد أوكرانيا بالطائرات في الاجتماع المقبل لوزراء دفاع دول الحلف الذي سينطلق غدا الثلاثاء ويستمر يومين.

وأضاف: "هناك الآن نقاش يدور أيضا حول مسألة الطائرات وأتوقع أن يتم تناول ذلك غدا في الاجتماع في بروكسل"، موضحاً أن إمداد أوكرانيا بالطائرات في وقت تتعرض فيه أوكرانيا للهجوم من روسيا بحاجة إلى دعم عملي عاجل.

وأكد ستولتنبرغ كذلك أن تزويد دول الحلف لأوكرانيا بالمقاتلات لن يجعل الحلف طرفا في الصراع.