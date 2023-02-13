الصين تتهم الولايات المتحدة بإرسال مناطيد إلى مجالها الجوي

أعلنت بكين اليوم الاثنين أن واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من عشر مرّات منذ يناير 2022، في تصعيد للخلاف بين القوتين منذ إسقاط جسم صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس، فوق الولايات المتحدة.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة على خلفية قرار واشنطن مطلع فبراير إسقاط الجسم الطائر الذي تشتبه في أنه للتجسس، فيما شددت الصين على أن أهدافه كانت مدنية.

وأُسقط منذ ذلك الوقت عدد من الأجسام المشابهة في الولايات المتحدة وكندا، رغم أن بكين لم تعترف سوى بإرسال واحد منها.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين: "ليس غريباً على الولايات المتحدة دخول أجواء البلدان الأخرى بشكل غير قانوني، منذ العام الماضي وحده، حلّقت المناطيد الأميركية بشكل غير قانوني فوق الصين أكثر من عشر مرّات من دون أي موافقة من السلطات الصينية".

ولدى سؤاله عن طريقة رد الصين على عمليات التوغل المفترضة هذه، قال وانغ إن بكين تعاملت مع هذه الحوادث بشكل "مسؤول ومهني".

وتابع: "إن كنتم تريدون معرفة المزيد عن المناطيد الأميركية التي تحلّق على علو مرتفع وتدخل بشكل غير شرعي المجال الجوي الصيني، فأقترح عليكم توجيه السؤال إلى الجانب الأميركي".