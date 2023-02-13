كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يصل لنحو 673 مليون

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل لنحو 673 مليون حالة حتى صباح اليوم.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، حتى الساعة 0920 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 672 مليونا و906 آلاف و429.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و853 ألفا و985 حالة وفاة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.