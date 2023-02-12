أكثر من 33 ألف قتيل في زلزال تركيا وسورية والحصيلة "قد تتضاعف"

بحسب آخر التقارير الرسمية، أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات عن 29 ألفا و605 قتلى على الأقل في جنوب تركيا، وعن 3574 قتيلا في سورية.

وحذّر منسق الأمم المتحدة، للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسورية "ستتضاعف أو أكثر".

وقال متحدثا لشبكة سكاي نيوز "أعتقد أن من الصعب تقييم الحصيلة بدقة لأنّ علينا أن نرى تحت تحت الأنقاض، لكنني واثق بأنها ستتضاعف أو أكثر".

وأضاف "لم نبدأ فعليا تعداد القتلى بعد".

وقال غريفيث السبت في فيديو نشر على حسابه على تويتر "قريبا سيخلي الأشخاص المكلفون عمليات البحث والإغاثة المكان للوكالات الإنسانية التي يقضي عملها بالاهتمام بالعدد الاستثنائي من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر المقبلة".