5.3 ملايين متضرر في سورية بسبب الزلزال

أعلنت الأمم المتحدة أن ما يقدر بـ5.3 ملايين شخص ربما أصبحوا بلا مأوى في سورية، بسبب الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا يوم الاثنين الماضي.

وقال ممثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين في سورية، سيفانكا دانابالا، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو من دمشق: «لدينا تقدير أولي بأن 5.3 ملايين شخص تأثروا بالزلزال سيحتاجون إلى مساعدة لتوفير المأوى في كل أنحاء سورية».

وأضاف: «هذا رقم ضخم ويأتي لشعب يعاني بالفعل من نزوح جماعي».

وأوضح أن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تركز الآن على توفير المأوى ومواد الإغاثة لضمان وجود مرافق كافية في مراكز إيواء النازحين مثل الخيام والأغطية البلاستيكية والبطانيات الحرارية وحصائر النوم والملابس الشتوية.

وتابع: «بالنسبة لسورية هذه أزمة داخل أزمة، لدينا صدمات اقتصادية وكوفيد، ونحن الآن في قلب الشتاء وتهب عواصف ثلجية في المناطق المتضررة».