مصر: إثيوبيا تماطل في حل أزمة «سد النهضة»

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، منوهاً بتمسك مصر بضبط النفس، ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية.

وقال شكري، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية: «هذا الأمر لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ضرورة لا غنى عنها».

وشدد على «تحدي الأمن المائي الجسيم الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، التي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً، وأن هذا التحدي يأتي مقترناً برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه، دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة»، بحسب بيان للوزارة.