روسيا تعلن خفض إنتاج النفط رداً على سقف الأسعار الغربي

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، أن بلاده ستخفض إنتاج الخام بنسبة 5% الشهر المقبل، كجزء من رد موسكو على السقف الذي فرضته بلدان غربية على سعر النفط.



وقال نوفاك: «ستخفض روسيا بشكل طوعي الإنتاج بـ500 ألف برميل يومياً في مارس. سيساعد ذلك على استعادة العلاقات السوقية»، بحسب ما نقلت عنه وكالات إخبارية روسية، مضيفة أن موسكو اتخذت القرار بشكل أحادي. وبسبب العملية العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا، حددت دول الغرب سقفاً للأسعار التي يمكن لروسيا بموجبها بيع نفطها الخام.



وأعطت الأنباء عن خفض روسيا الإنتاج، دفعاً للأسعار في أسواق النفط العالمية.

