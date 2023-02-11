خبير أردني يحذر من زلزال في المنطقة بسبب سد النهضة

حذر أستاذ هندسة المعادن والبيئة والباحث البيئي الأردني أحمد ملاعبة، مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية بالأردن، من الخطر الكبير الذي يمثله سد النهضة الإثيوبي.



وأوضح ملاعبة، في تصريحات خاصة لقناة «آر تي» الروسية، أن سد النهضة يمثل خطراً كبيراً على زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة والتأثير على الدول المجاورة لإثيوبيا مثل السودان ومصر.



وشدد على أهمية وقف مشروع سد النهضة الإثيوبي، خصوصاً أنه يمثل تهديداً على إثيوبيا والدول المجاورة بسبب النشاط الزلزالي، حيث إن حجم خزان السد الكبير يؤدي إلى ترشيح المياه والتأثير على التربة والقشرة الأرضية وحتى على الأرض بالكامل، ما يعد السبب الرئيس في حدوث الزلزال.



وأشار الخبير الأردني إلى أن الماء يترشح أسفل السد، ويحدث تمدد للخزان مقداره 9% من حجم المياه المخزنة، وهي زيادة كبيرة للغاية، مشدداً على أن هناك 2000 سد تعرضت للانهيار خلال 20 عاماً، من بينها 200 سدٍ رئيس على مستوى العالم.