مقتل شخصين واصابة 20 في انهيار مبنى في مدينة دمنهور المصرية

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 20 آخرون، الجمعة في انهيار بناية سكنية مكونة من أربع طوابق في شمال مصر، حسبما ذكرت السلطات.

ذكر بيان حكومي مقتضب أن انهيار المبنى في مدينة دمنهور الواقعة شمال غربي دلتا النيل سبقه ”انفجار في أنبوب غاز”.

وأضافت أن جهود البحث جارية للعثور على مفقودين تحت الأنقاض، بينما جرى نقل الجرحى إلى مستشفى قريب.

ولم يتم تقديم المزيد من التفاصيل على الفور.

ووفقا لتقارير في وسائل إعلام محلية، فإن القتيلين طفلان.

يشيع انهيار المباني في مصر، حيث تنتشر أعمال البناء الرديء ونقص الصيانة لاسيما في أحياء المدن الفقيرة والمناطق الريفية.

والشهر الماضي، قتل ستة أشخاص في انهيار مبنى سكني في مدينة أسيوط الواقعة جنوبي البلاد.

سعت الحكومة الى اتخاذ إجراءات صارمة ضد البناء غير القانوني في السنوات الأخيرة بعد عقود من التراخي في إنفاذ القانون.

كما تبني السلطات مدنا وأحياء جديدة لإعادة تسكين المواطنين الذين يعيشون في مبان رديئة التشييد.

ومع ذلك، مازال العديد من المدن في أنحاء مصر بها عدد كبير من المجمعات السكنية غير المرخصة وأحياء عشوائية، في خرق لقواعد البناء