زلزال تركيا.. ناجون يحتمون في أحد المساجد

نشرت وكالة رويترز للأنباء صورة لأشخاص يتجمعون في مسجد أولو التاريخي بمدينة ديار بكر التركية، للاحتماء من الهزات الارتدادية ولعدم وجود مأوى آخر لهم، في أعقاب الزلزال المدمر الذي تسبب في مقتل ما يزيد عن 8300 شخص في تركيا وسورية حتى الآن.

وبدا من الصورة الأشخاص الناجون وهم يتوشحون بالأغطية في ظل طقس شديد البرودة يعوق عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من تحت الأنقاض، ويجعل الناجون يكابدون مشقة كبيرة في الراحة بعدما تهدمت منازلهم وبات الكثيرون منهم في الشوارع والمدارس والمساجد وأماكن الإيواء المؤقتة.