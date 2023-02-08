دموع الأم.. طفل يعود إلى حضن والدته بعد 52 ساعة تحت الأنقاض

نشرت وكالة أنباء "إي. بي. إيه" صورة لطفل تركي يدعى يغيت كاكماك، يبلغ من العمر ثماني سنوات، وهو في أحضان والدته بعد أن تم إنقاذه من موقع مبنى منهار إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية وأدى إلى مقتل 8300 شخص في البلدين حتى الآن.

وبعد حوالي 52 ساعة من وقوع الزلزال المدمر، تم إنقاذ الطفل واحتضنته والدته وهي تبكي بشدة غير مصدقة أن ابنها عاد إليها مرة أخرى.