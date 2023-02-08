بايدن: سنعمل على حماية أنفسنا إذا هددت الصين سيادتنا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد إن الولايات المتحدة ستعمل على حماية نفسها إذا هددت الصين سيادتها.

وأوضح بايدن أنه ملتزم بالعمل مع الصين حيثما كان بإمكانها تعزيز المصالح الأميركية وإفادة العالم.

وأضاف: "لكن لا تخطئوا في ذلك: كما أوضحنا الأسبوع الماضي، إذا هددت الصين سيادتنا، فسوف نعمل على حماية بلدنا. وفعلنا ذلك".

وأسقطت الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي منطاداً تقول واشنطن إنه للتجسس، حلق فوق البلاد لعدة أيام، وذلك بصاروخ قبالة ساحل المحيط الأطلسي في ولاية ساوث كارولينا.

وقال بايدن إنه أوضح للرئيس الصيني شي جين بينغ أن الولايات المتحدة تسعى إلى المنافسة وليس الصراع.

وتابع: "لن أعتذر عن أننا نستثمر لجعل أميركا قوية. الاستثمار في الابتكار الأميركي، وفي الصناعات التي ستحدد المستقبل، والتي تعتزم حكومة الصين الهيمنة عليها"، مؤكداً أن العالم يواجه تحديات خطيرة.