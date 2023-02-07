ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسورية إلى 6200 قتيل
قال مسؤولون أتراك إن عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا ارتفع إلى 4544 قتيلاً، وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ التركية أن أكثر من 26 ألف شخص أصيبوا جراء الزلزال.
وفي سورية المجاورة، لقي ما لا يقل عن 1712 شخصاً حتفهم وأصيب أكثر من 3749 شخصاً آخرين، وفقا للسلطات السورية.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى الذين سقطوا جراء الزلزال في كل من تركيا وسورية حتى الآن، إلى أكثر من 6200 قتيل.
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