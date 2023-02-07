"الرئاسي اليمني" يجدد التزامه بنهج السلام

جدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، التزامه بنهج السلام ودعم جميع الجهود الرامية لإحياء مسار السلام، وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن رئيس المجلس رشاد العليمي، التقى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، الذي وصل عدن اليوم، وبحث معه جهود إحياء مسار السلام في اليمن.

وجدد العليمي، التزام المجلس والحكومة، بنهج السلام العادل والشامل، ودعمه للجهود الإقليمية والدولية لدفع الميليشيات الحوثية للتعاطي الإيجابي مع كافة المساعي الحميدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة، وبما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد العليمي حرص المجلس والحكومة على تقديم كل التسهيلات للمبعوث الأممي في مسعاه لتحقيق السلام وإعادة التهدئة في اليمن، محذراً من تداعيات إجراءات الميليشيات الحوثية ضد المنشآت الاقتصادية وتحركات الأفراد والسلع بين المحافظات، وما يتطلبه ذلك من مواقف دولية صارمة للحد من المعاناة الإنسانية في اليمن.

ميدانياً، واصلت الميليشيات الحوثية تصعيدها القتالي في جبهات تعز، باستهدافها تجمعات سكنية ومواقع للجيش اليمني في جبهات غرب المدينة، ما دفع القوات الحكومية للرد على مصادر النيران الحوثية في المنطقة.

وفي الضالع، صدت القوات المشتركة والجنوبية، هجوماً حوثياً تجاه مواقعها في قطاع حبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء، وأفشلت محاولة تسلل حوثية تجاه مواقعها المتقدمة في الحرّة والشّهيد، وكبدتها خسائر كبيرة.

وفي أبين، نفذت عناصر تنظيم "القاعدة" عملية إرهابية ضد القوات الجنوبية في المحافظة، بأربع عبوات ناسفة، زرعتها في طرق القوات بمديرية مودية، ما أدى إلى مقتل اثنين من الضباط وأربعة جنود من اللواء الخامس دعم وإسناد.

وفي إب، قُتل مدني وأصيب ثلاثة آخرين جراء قصف الميليشيات الحوثية لقرية "الفنج" بمديرية العدين غرب المحافظة، التي اقتحمتها الميليشيات بـ 18 آلية قتالية، واختطفت عدد من أهالي المنطقة، كما اقتحمت عزلة "جبل حريم" بـ 14 آلية قتالية واختطفت عدد من الأهالي، على خلفية مقتل مشرف حوثي واثنين من القيادات الحوثية، خلال محاولتهم نهب أراضي المنطقة.