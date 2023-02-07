ماتت ابنته فأمسك يدها تحت الأنقاض.. صورة ترسم المأساة

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية صورة إنسانية لرجل تركي يدعى "مسعود هانسر"، وهو يمسك يد ابنته المتوفاة "إرماك"، التي كانت تبلغ من العمر 15 عاماً، والتي لقيت حتفها في الزلزال المدمر الذي أدى إلى مقتل ما يزيد عن 5000 آلاف شخص في تركيا وسورية حتى اللحظة.

وبدا من الصورة أن الأب المكلوم كان يمسك يد ابنته في انتظار فرق الإنقاذ لتساهم في إخراجها من تحت ركام منزلهم المنهار.

ويتحدى رجال الإنقاذ في تركيا وسورية الطقس البارد والهزات الارتدادية مما يزيد من صعوبة عمليات البحث عن ناجين واستخراج الجثث من تحت الأنقاض.