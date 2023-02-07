الطقس البارد والثلوج يعرقلان جهود الإنقاذ في تركيا

نشرت تركيا أكثر من 24400 من رجال البحث والإنقاذ في منطقة الزلزال المدمر، وقال مدير عام إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أورهان تتار، إنه يتوقع ارتفاع العدد مع وصول أفراد إضافيين رغم عرقلة احوال الطقس الشتوي لانتشارهم.

وأضاف: "الأحوال الجوية السيئة مستمرة في المنطقة. لذلك قد يصعب من وقت لآخر نقل فرق البحث والإنقاذ إلى هناك".

وانخفضت درجات الحرارة خلال الليل في مدينة غازي عنتاب، التي ضربها الزلزال، إلى 5 درجات مئوية تحت الصفر.

واضاف تتار أن عشر سفن تساعد في جهود الإنقاذ بنقل الجرحى إلى مستشفيات خاصة من ميناء الإسكندرونة على البحر المتوسط.

وأشار إلى أن نحو 55 مروحية نفذت 154 طلعة جوية لنقل مساعدات طارئة، وتم توزيع ما يقرب من 85 شاحنة مواد غذائية، موضحاً أن إدارة الكوارث تلقت 11342 بلاغا عن انهيار بنايات، لكن تم التأكد من انهيار 5775 منها فقط.