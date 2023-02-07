منظمة أممية: زلزال تركيا وسورية ربما أودى بحياة آلاف الأطفال

قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الثلاثاء إن الزلزال والهزات الارتدادية التي أعقبته ودمرت عشرات المباني في تركيا وسورية ربما أودوا بحياة آلاف الأطفال.

وقال المتحدث باسم يونيسف، جيمس إلدر، في مؤتمر صحافي بجنيف: "الهزات التي ضربت جنوب تركيا وشمال سورية في وقت مبكر من صباح أمس ربما قتلت آلاف الأطفال".

وأضاف أن المنظمة لم تتمكن من تحديد حصيلة القتلى من الأطفال.