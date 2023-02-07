كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتخطى 671.9 مليون حالة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتخطى 671.9 مليون حالة حتى صباح اليوم.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حتى الساعة 0945 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 671 مليونا و921 ألفا و477.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و845 ألفا و807 حالات وفاة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.