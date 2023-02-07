حصيلة الزلزال في تركيا ترتفع إلى 3381 قتيلاً حتى الآن
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب جنوب شرق تركيا، أمس، إلى 3381 قتيلا، على ما أعلنت الهيئة العامة لإدارة الكوارث (أفاد)، اليوم.
وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى المؤكدين في تركيا وسوريا إلى 4890 جراء زلزال يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن.
تسجيل أكثر من 240 هزة ارتدادية في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 4365 قتيلاً
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