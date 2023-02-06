إنقاذ 39 شخصاً أحياء من تحت الأنقاض في اللاذقية

تمكنت فرق الإنقاذ السورية في اللاذقية من إنقاذ 39 شخصاً على قيد الحياة، وانتشال جثامين عدد من الأشخاص المتوفين، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة جراء الزلزال المدمر الذي تسبب في مقتل ما يزيد عن 2300 شخص في سورية وتركيا حتى اللحظة.

وأكدت السلطات السورية استمرار المتابعة الميدانية لعمليات الإنقاذ في مختلف المواقع وتضافر الجهود الحكومية والأهلية لتسريع وتيرة العمل.