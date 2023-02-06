لحظة وقوع الزلزال الثاني في تركيا أثناء عمليات الإنقاذ (فيديو)
نشرت قناة "سي إن إن تركيا" فيديو يرصد لحظة وقوع الزلزال الثاني الذي ضرب تركيا اليوم وبلغت قوته 7.6 درجات، أثناء أعمال البحث عن ناجين من الزلزال الأول الذي تسبب حتى اللحظة في مقتل ما يزيد عن 900 شخص في تركيا.
ووقع الزلزال أثناء قيام الكاميرات التلفزيونية بتسجيل عمليات البحث والإنقاذ وسط هرولة البعض بعيداً عن المباني التي انهارت على الهواء مباشرة جراء الزلزال الثاني.
7,6'lık ikinci deprem Elbistan'ı vurdu. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında gelen deprem çevre binaların yıkılmasına sebep oldu. Demirören Haber Ajansı ekibinin kameraları o sırada kayıttaydı https://t.co/m6zGPZB2gO pic.twitter.com/skSfr7tf0Z— CNN TÜRK (@cnnturk) February 6, 2023
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