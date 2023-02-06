ضحايا الزلزال المدمر.. 1300 قتيل في تركيا وسورية حتى الآن

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.8 درجات جنوب شرقي تركيا وسورية، في ساعة مبكرة من فجر الاثنين، ما أدى إلى سقوط مبان ودفع السكان مذعورين إلى خارج منازلهم مذعورين وسط شتاء قارس.

وقتل ما لا يقل عن 1300 شخص في كلا البلدين، وأصيب المئات. ويتوقع ارتفاع حصيلة عدد القتلى.

كان مركز الزلزال، الذي شعر به سكان على مسافات بعيدة مثل القاهرة، شمال مدينة غازي عنتاب في منطقة تبعد 90 كيلومتراً عن حدود سورية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 912 شخصاً قتلوا في 10 محافظات تركية جراء الزلزال، وأصيب ما يزيد على 5400، ووقع 20 تابعاً على الأقل، أقواها بشدة 6.6 درجات.

وأوردت وسائل إعلام رسمية سورية نقلاً عن وزارة الصحة أن عدد القتلى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ارتفع إلى 326 و1000 جريح، فيما قتل مالا يقل عن 150 في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل.