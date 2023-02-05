القوات الجوية الكولومبية ترصد جسما يشتبه في أنه منطاد

مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بشأن إسقاط ما يقول المسؤولون الأميركيون إنه منطاد مراقبة صيني، أعلنت كولومبيا أنها رصدت جسما مماثلا في مجالها الجوي.

وقالت القوات الجوية الكولومبية مساء أمس السبت إن أنظمة الدفاع الجوي الوطنية رصدت صباح 3 فبراير جسما طائرا على ارتفاع حوالي 17 ألف متر دخل المجال الجوي للبلاد في القطاع الشمالي.

وكان الجسم يتحرك بمتوسط سرعةيبلغ نحو 46 كيلومترا في الساعة، مما يظهر"خصائص مشابهة للمنطاد".

وتعقبت القوات الجوية الكولومبية الجسم من خلال أنظمة الدفاع الجوي حتى غادر مجالها الجوي.

وقالت القوات الجوية إنه "لم يشكل أي تهديد للأمن والدفاع الوطنيين ولا لسلامة الطيران".

وأضافت أنها تعمل الآن مع دول أخرى لتحديد مصدر الجسم.