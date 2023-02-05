9 مفقودين في انقلاب سفينة صيد بكوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم، أن رجال الإنقاذ يبحثون عن 9 أشخاص فقدوا بعد انقلاب سفينة صيد كان تقلهم قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.

وانقلبت السفينة التي تزن 24 طناً في المياه ليل السبت الأحد قبالة سواحل مقاطعة سينان في منطقة جيولا الجنوبية، كما ذكرت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية في بيان.

وقالت الوزارة إن سفينة قريبة تمكنت من إنقاذ 3 من أفراد الطاقم، لكن ما زال 9 آخرون، بينهم أجنبيان، مفقودين.

وأضافت أنها أرسلت أكثر من 12 سفينة و3 طائرات تابعة لخفر السواحل والبحرية للبحث عن المفقودين.

ونقت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، عن وزير الداخلية لي سانغ مين قوله إنه يعتقد أن معظم أفراد الطاقم غادروا السفينة المنكوبة.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى بذل أقصى الجهود في عمليات البحث والإنقاذ وأمر بتعبئة "جميع الموارد المتاحة" لتوسيع منطقة البحث، كما ذكر مكتبه.