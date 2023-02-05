شاهد.. أميركا تسقط منطاد التجسس الصيني قبالة سواحل كارولينا (فيديو)

أسقطت الولايات المتحدة اليوم السبت منطاد التجسس الصيني قبالة سواحل كارولينا بعد أن اجتاز مواقع عسكرية حساسة في أنحاء أميركا الشمالية وأصبح أحدث بؤرة توتر بين واشنطن وبكين.

وكانت هناك عملية جارية في المياه الإقليمية للولايات المتحدة لاستعادة حطام المنطاد، الذي كان يحلق على ارتفاع حوالي 60 ألف قدم ويقدر أنه بحجم ثلاث حافلات مدرسية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن صرح في وقت سابق اليوم السبت ردا على سؤال للصحافيين حول المنطاد، قائلا: "سنعتني به" وذلك قبل أن يقوم الجيش الأميركي باسقاط المنطاد.

وعملت إدارة الطيران الفيدرالية وخفر السواحل على تطهير المجال الجوي والمياه أدناه.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انفجارا طفيفا أعقبه هبوط المنطاد نحو الماء.