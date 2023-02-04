غضب في إيران بسبب فرض «رسوم على القبور»

أثار التطبيق المقرر «الرسوم على القبور» في العاصمة الإيرانية طهران، غضباً في الصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وسيتم تطبيق «الرسوم على القبور» في العاصمة طهران، في العام الفارسي الجديد، الذي يبدأ في 21 مارس المقبل. وتردد أن الرسوم تمثل مصدراً جديداً للربح للمدينة، وسط الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.

ويرى نقاد أنه من غير المقبول أن تضطر عائلات الموتى لدفع مثل هذه الرسوم، للتعويض عن عدم قدرة المسؤولين على السيطرة على الأزمة المالية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ويقول النقاد إنه يتعين أن يحترم النظام الموتى، وألا يستخدمهم لملء خزانته الفارغة. وهناك أيضاً مخاوف من احتمال بيع القبور التي لم يتم سداد الرسوم عليها، من جانب مجلس البلدية، وبالتالي حرمان كثير من الأشخاص من مثواهم الأخير.

وبحسب تقارير إعلامية، اليوم السبت، تبلغ قيمة الرسوم ما يعادل 4.32 دولار سنوياً.

وبسبب العقوبات الدولية المفروضة على خلفية النزاع النووي، تواجه إيران أزمة اقتصادية حادة منذ سنوات. وأصبح الوضع أكثر سوءا بعد القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في الأشهر الأخيرة، والتي أدت إلى مزيد من العقوبات.