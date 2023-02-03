زيلينسكي: من "الممكن" أن نبدأ مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي هذا العام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الجمعة، في ختام قمّة أوكرانية-أوروبية في كييف أنّه "من الممكن" أن تبدأ هذا العام المفاوضات الرسمية لانضمام بلاده إلى الاتّحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي في خطابه المصوّر المسائي اليومي "ما الذي اتّفقنا عليه بالضبط اليوم؟ هناك تفاهم على أنّه من الممكن أن تبدأ هذا العام المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتّحاد الأوروبي".

ومنح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إليه في يونيو العام الماضي، لكنّ مسار العضوية صعب ويتطلب الكثير من الإصلاحات التي قد تستغرق سنوات.

وأتى خطاب الرئيس الأوكراني في أعقاب اجتماع بينه وبين كلّ من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وعدد من كبار المسؤولين الأوروبيين.

وفي مؤتمر صحافي إثر القمة قال زيلينسكي إنّ بلاده لن تضيّع "يوماً واحداً" للمضي نحو الانضمام إلى الاتّحاد الأوروبي.

وأشاد القادة الأوروبيون في بيان بـ"الجهود الكبيرة" التي بذلتها أوكرانيا رغم الحرب لإنشاء مؤسسات "مستقلة وفعالة" مكلفة مكافحة الفساد المتفشي في هذا البلد.

لكنهم أضافوا "أكدنا مرة جديدة أن إجراء إصلاحات قضائية عميقة ومتماسكة. يبقى أمرا أساسيا" من أجل التقدم في عملية الاندماج، بدون أن يحددوا جدولا زمنياً.