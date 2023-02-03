إيران تتهم إسرائيل بتدبير هجوم أصفهان

ألقت إيران، أمس، باللوم رسمياً على إسرائيل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف ورشة عسكرية في مدينة أصفهان، محذرة من أنها «تحتفظ بحقها» في الرد. وأرجعت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها على موقعها على الإنترنت، الهجوم، الذي وقع في وقت متأخر السبت، إلى إسرائيل. وجاء في الرسالة التي وقعها السفير الإيراني، أمير سعيد إرافاني، أن «التحقيقات الأولية تشير إلى أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم».