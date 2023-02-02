السعودية.. أمر ملكي بإعفاء المبارك وتعيين السياري محافظًا للبنك المركزي

أصدر العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمرا ملكيا يقضي بإعفاء الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً يقضي بتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.