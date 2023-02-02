وفد إسرائيلي في السودان لبحث اتفاق سلام بين البلدين

قال مصدران بالحكومية السودانية، اليوم الخميس، إن وفداً إسرائيلياً وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم لبحث اتفاق سلام لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وأضاف المصدران اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن الزيارة جزء من تبادل للزيارات بين السودان وإسرائيل وتشمل بحث التوصل إلى اتفاق للتطبيع وتوقيعه.

ووافق السودان على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق في عام 2020 توسطت فيه حكومة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون، ولكن مكتب وزير الخارجية إيلي كوهين، قال إنه سيعقد في المساء مؤتمرا صحفياً "عند عودته من زيارة رسمية تاريخية". ولم يفصح عن المزيد.

وزار كوهين السودان، عندما كان وزيرا للمخابرات عام 2021، في زيارة لم يسبق لها مثيل.