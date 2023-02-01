مسيرة في لندن وسط إضرابات عمالية تشل الحياة ببريطانيا

خرج المئات في مسيرة بوسط لندن، اليوم الأربعاء، فيما انضم ما يقدر بنصف مليون عامل للإضرابات.

وأغلقت آلاف المدارس في المملكة المتحدة بعض أو كل فصولها الدراسية، وأصيبت خدمات القطارات بالشلل مع توقعات بحدوث تأخيرات في المطارات فيما تبدو مقدمات لأكبر يوم إضراب صناعي تشهده بريطانيا منذ أكثر من عقد، حيث تصعد النقابات الضغط على الحكومة للمطالبة بتحسين الأجور، وسط أزمة غلاء المعيشة.

وقدر اتحاد النقابات العمالية (تي يو سي)، أن قرابة نصف مليون عامل، بينهم معلمين وموظفين بالجامعات وموظفين مدنيين ومسؤولي حدود وسائقي قطارات وحافلات، سوف يضربون عن العمل في جميع أنحاء البلاد، وثمة خطط للمزيد من الإضرابات تشمل أطقم التمريض والإسعاف، خلال الأيام والأسابيع المقبلة.