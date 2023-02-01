القبض على 3 أشخاص خططوا لتنفيذ هجمات في روسيا

ألقت أجهزة الأمن الروسية القبض على 3 أشخاص خططوا لتنفيذ هجمات بمنطقة الأورال وَسَط روسيا.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في بيان له إن قواته تمكنت من اعتقال ثلاثة مواطنين روس خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية ضد خطوط السكة الحديدية بمقاطعة سفيردلوفسك بمنطقة الاورال.

وأضاف البيان: "تم خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة المعتقلين العثور على مواد لتنفيذ الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى وسائل للاتصالات والتواصل وفيها مخطط للمواقع التي سيتم استهدافها بالتفجيرات".