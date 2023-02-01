الكرملين: أميركا نسفت أساس معاهدة ستارت الجديدة

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة نسفت الأساس القانوني لمعاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة الموقعة بين البلدين، ولكن الاتفاق يظل مهماً للغاية لروسيا، بغض الطرف عن الموقف الحالي.

وجاء ذلك رداً من المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بعدما اتهمت الولايات المتحدة، أمس، روسيا بانتهاك المعاهدة، وهي الركيزة الرئيسية الأخيرة للحد من الأسلحة النووية في فترة ما بعد الحرب الباردة، من خلال رفض السماح بإجراء أنشطة التفتيش على أراضيها.