الكرملين: تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لن يقف في وجه روسيا

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن تسليم الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لن يغير مسار الأحداث ولن يقف في وجه روسيا، مؤكداً أن موسكو ستواصل هجومها مهما كلف الأمر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين إن تزويد أوكرانيا بصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومتراً سيؤدي إلى تصعيد التوتر، مضيفاً: "نرى أن هذا سيتطلب منا بذل مجهود إضافي، لكنه لن يغير مجرى الأحداث. العملية العسكرية ستستمر".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أعلن أمس، أنه سيناقش احتياجات كييف من الأسلحة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتطلب أوكرانيا منذ شهور تزويدها بمئات الدبابات الثقيلة الحديثة والصواريخ التي يتجاوز مداها 100 كيلومتر وطائرات لتتمكن من شن هجمات مضادة واستعادة الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا، وتقول أوكرانيا إن الصواريخ عالية الدقة ستمكنها من تدمير خطوط الإمداد ومخازن الذخيرة الروسية.