مكافأة روسية لكل من يدمّر «ليوبارد» أو «أبرامز»

في طريقة «غريبة» للتصدي للدبابات الغربية على جبهات القتال في أوكرانيا، قرر مسؤول «فيدرالي» روسي، تقديم مكافأة مالية لكل عسكري يدمّر دبابة ليوبارد الألمانية، أو أبرامز الأميركية.

فقد قرر حاكم إقليم ما وراء البايكال، ألكسندر أوسيبوف، دفع مكافأة مالية لكل عسكري من أبناء منطقته يدمر دبابة من طراز «أبرامز» الأميركية، و«ليوبارد» الألمانية، أو يغتنمها، في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وذكرت السكرتيرة الصحافية لحاكم الإقليم، ليوبوف تشيستياكوفا، أن الهدف من المبادرة هو تشجيع المقاتلين على التصدي لهذه الدبابات، بحسب ما ذكرت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء. ووفقاً لتشيستياكوفا، فإنه سيتم دفع مكافأة مالية تراوح بين 1500 و43 ألف دولار (100 ألف إلى ثلاثة ملايين روبل)، لابن المنطقة الذي سيدمر أو يغتنم الدبابة الغربية. يشار إلى أن إقليم ما وراء البايكال عبارة عن كيان فيدرالي روسي يقع ما وراء بحيرة بايكال.