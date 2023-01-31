نجل رئيس وزراء اليابان يشتري هدايا تذكارية للوزراء نيابة عن والده

قال كبير أمناء مجلس الوزراء في اليابان، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى هدية تذكارية من رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اشتراها نجله الأكبر وسكرتيره، شوتارو، خلال جولة والده الرسمية الخارجية الأخيرة.

وامتنع ماتسونو عن الإفصاح عن ماهية الهدية، وقال إنها "مسألة شخصية"، بحسب وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية.

وقالت مصادر مطلعة إن وزيراً آخر في الحكومة تلقى ربطة عنق من رئيس الوزراء.

وكانت مجلة أسبوعية يابانية ذكرت أن شوتارو استخدم سيارة حكومية لمشاهدة معالم المدينة والتسوق لشراء هدايا تذكارية أثناء مرافقته والده في جولته بخمس دول في أمريكا الشمالية وأوروبا منتصف يناير الجاري.

ومن بين الوزراء اليابانيين الآخرين، أقر وزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا ووزير النقل تيتسو سايتو بتلقي هدايا من رئيس الوزراء، لكنهما رفضا الإفصاح عن التفاصيل، وقالا إنها مسألة خاصة.

ورفض وزير العدل الياباني كين سايتو الكشف عما إذا كان تلقى هدية تذكارية من رئيس الوزراء، وقال إن الأمر لا يتعلق بالوزارة التي يتولى مسؤوليتها.