90 قتيلاً في تفجير المسجد الباكستاني.. وانتشال الجثث يتواصل

تواصل انتشال الجثث من تحت الأنقاض، اليوم الثلاثاء، بعد هجوم استهدف مسجداً داخل مقر شرطة بيشاور بشمال غرب باكستان وخلف حوالي 90 قتيلاً و150 جريحاً.

ووقع التفجير، أمس الإثنين، أثناء صلاة العصر، وقال المتحدث باسم الطوارئ، بلال أحمد فايزي، لوكالة فرانس برس: "سنزيل اليوم القسم الأخير من السقف المنهار لنتمكن من انتشال المزيد من الجثث لكننا متشائمون بشأن فرص العثور على ناجين آخرين".