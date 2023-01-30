بلينكن يؤكد على حل الدولتين لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين

حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل والفلسطينيين على تهدئة التوتر في أثناء زيارته لإسرائيل، اليوم الاثنين، والتي تأتي وسط أسوأ موجة من أعمال العنف منذ سنوات. وأكد النظر إلى عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة باعتبارها الطريق الوحيد للمضي قدماً، مشدداً على حل الدولتين لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال بلينكن للصحافيين بعد هبوط طائرته في تل أبيب: "مسؤولية الجميع هي اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر بدلاً من تأجيجه".

وكان بلينكن قد قال خلال تصريحاته بالقاهرة، اليوم الاثنين، إن واشنطن لديها إيمان راسخ بحل الدولتين عبر المفاوضات، باعتباره السبيل الوحيد لحل دائم للصراع.