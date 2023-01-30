كوريا الشمالية تنفي إمداد روسيا بالأسلحة

نفت كوريا الشمالية، أمس، إمداد روسيا، بالأسلحة بعد أن اتهمتها واشنطن بتسليم صواريخ إلى مجموعة «فاغنر» الروسية العسكرية المنخرطة في الحرب على أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي، نشر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، صوراً للاستخبارات الأميركية تُظهر ما يبدو أنها عربات قطار روسية عائدة من كوريا الشمالية، محمّلة بمعدّات عسكريّة بما فيها صواريخ لـ«فاغنر»، وفي أعقاب ذلك صنفت الولايات المتحدة «فاغنر» على أنها «منظمة إجرامية»، وأعلنت إرسال هذه التسجيلات إلى الأمم المتحدة، في إطار العقوبات التي تستهدف بيونغ يانغ. وندد المسؤول عن الشؤون الأميركية في حكومة كوريا الشمالية، كوون جونغ غون، أمس، بما وصفه «محاولة غبية لتبرير شحنات أسلحة مستقبلية من واشنطن إلى كييف، بعد أن وعدت واشنطن بإرسال 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية عن المسؤول «رفضه هذه الشائعة الملفقة»، محذراً الولايات المتحدة من أنها ستعرّض نفسها لنتيجة غير مرغوب فيها إذا واصلت نشر هذه الشائعة.