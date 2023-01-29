وفاة وزير هندي متأثرا بإصابته بعيار ناري في القلب

نيودلهي - د ب أ

توفي وزير الصحة ورعاية الأسرة في ولاية أوديشا الهندية، نابا كيشور داس، بعد صراع لعدة ساعات من إصابته بطلق ناري بعدما تعرض لإطلاق نار من قبل أحد رجال الشرطة.

ووفقا لوكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية، عكف فريق من الأطباء على محاولة علاجه، بعدما تم نقله للمستشفى جوا من جهارسوجادا إلى بهوبانشوار.

وأُطلق النار على داس (60 عاما) في القلب ببلدة براجراجناجار عند حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر عندما كان الوزير في طريقه لحضور فعالية في البلدة.