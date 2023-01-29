حلّ وحدة شرطة ممفيس الأميركية بعد مقتل تاير نيكولز

قامت شرطة ممفيس بحل وحدة ينتمي إليها الشرطيون الخمسة المتهمون بالتسبب في مقتل الأميركي من أصل أفريقي تاير نيكولز، بعد ضربه بشكل مبرح، في حادثة مروعة صدمت الولايات المتحدة.

وأعاد مقتل تاير نيكولز اطلاق الجدل حول عنف الشرطة في الولايات المتحدة، حيث لا تزال ذكرى مقتل فلويد عام 2020 على يد شرطي أبيض ماثلة في الأذهان، مع الشعور بأن التظاهرات الضخمة التي تلت الحادث لم تغير شيئاً.

وينتمي الشرطيون الخمس، وهم أنفسهم من السود، إلى وحدة "ممفيس سكوربيون" التي شُكلت في نوفمبر 2021 بهدف الحدّ من الأنشطة غير القانونية في الأحياء المضطربة من خلال نشر المزيد من عناصر الشرطة فيها.

وقالت شرطة ممفيس في بيان السبت "من مصلحة الجميع حل وحدة سكوربيون بشكل نهائي" مضيفة أن عناصر الشرطة في الوحدة وافقوا بدون تحفظ على ذلك.