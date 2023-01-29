إسرائيل تغلق منزل منفذ هجوم الكنيس اليهودي بالقدس

أغلقت قوات الأمن الإسرائيلية اليوم الأحد، منزل أسرة الفلسطيني، الذي قتل سبعة أشخاص، خارج كنيس يهودي، في القدس الشرقية.

جاء هذا الإجراء، في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم ، لقطات لمهندسي الجيش الإسرائيلي وهم يلحمون ألواحا معدنية فوق النوافذ والباب الأمامي لإغلاقهم كجزء من العملية ردا على إطلاق النار الدموي ليل الجمعة.