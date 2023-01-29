من هو الأمين العام الجديد لدول مجلس التعاون جاسم البديوي؟

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بجاسم محمد البديوي، الأمين العام المعيّن لمجلس التعاون، مهنئاً إياه بتولي مهمات الأمين العام لمجلس التعاون اعتباراً من الأول من فبراير 2023، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء المهمات والمسؤوليات الموكلة إليه لقيادة دفة العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهدافها السامية نحو مزيداً من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون وبما يحقق توجيهات وورؤى قادة دول المجلس.

وأشاد الأمين العام بالمسيرة الدبلوماسية الكبيرة لجاسم البديوي التي ستساهم بلاشك في تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية والحفاظ على مكاسب المجلس التي تحققت والعمل نحو مزيداً من المكتسبات والمنجزات لخدمة دولة الأعضاء وأبناء مجلس التعاون.

من هو جاسم البديوي؟

حصل على إجازة البكالوريوس من جامعة يوتا في عام 1991.

1992.. عُين ملحقاً دبلوماسياً في وزارة الخارجية، في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.

1993.. حصل على دبلوم الدراسات الدبلوماسية من جامعة أكسفورد.

2001.. عمل لدى سفارة الكويت في الأمم المتحدة.

2004.. ترقى من سكرتير ثان إلى سكرتير أول.

2007.. تقلد منصب مستشار عام في البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة.

2011.. ترقى إلى منصب نائب رئيس البعثة.

2013 - 2016.. شغل منصب سفير الكويت لدى جمهورية كوريا.

2016 - 2022.. شغل منصب رئيس بعثة الكويت في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وسفير الكويت لدى مملكة بلجيكا.

أغسطس 2022.. شغل منصب سفير الكويت لدى الولايات المتحدة.

وكان الدبلوماسي الكويتي كُرم خلال حفل أقامته مجلة "سول سيتي" و"إن دي إن نيوز"، عندما كان يشغل منصب السفير في سول، ومنحته جائزة "أفضل سفير" نظير جهوده في تطوير العلاقات بين كوريا الجنوبية ودولة الكويت.