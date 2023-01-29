المفوضية الأوروبية تعلن عن دعم غير مشروط لأوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، قبل قمة للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا الجمعة المقبل، إن كييف لديها دعم غير مشروط من التكتل، وإن عليها الانتصار في مواجهة الهجمات الروسية للدفاع عن القيم الأوروبية.

وأضافت فون دير لايين في كلمة ألقتها خلال حدث لحزبها المسيحي الديمقراطي في دوسلدورف بألمانيا، أمس: «نقف إلى جانب أوكرانيا دون أي شروط».

وتابعت أن كييف «تحارب من أجل القيم المشتركة، وتحارب من أجل احترام القانون الدولي ومبادئ الديمقراطية، ولهذا السبب يتعين على أوكرانيا أن تنتصر في هذه الحرب».

إلى ذلك، دارت معارك عنيفة في مدينة فوغليدار بشرق أوكرانيا التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها، وقال المسؤول الروسي في منطقة دونيتسك، إيان غاغين، إن اشتباكات وصفها بـ«الخطيرة والوحشية» اندلعت على بعد 150 كيلومتراً من مدينة فوغليدار المنجمية التي كان يسكنها 15 ألف نسمة قبل الحرب، مشيراً إلى أن القوات الروسية تمركزت في جنوب شرق المدينة وفي شرقها.

وقال سفير أوكرانيا في فرنسا، فاديم أوميلشينكو، لقناة «بي.إف.إم» التلفزيونية، إن دولاً عدة وعدت بإرسال ما إجماليه 321 دبابة ثقيلة لكييف، مضيفاً: «تختلف شروط التسليم لكل حالة، ونحن بحاجة إلى هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن»، ولم يقدم أوميلشينكو تفصيلاً لعدد الدبابات لكل دولة.

وكانت دول غربية عدة في مقدمتها ألمانيا والولايات المتحدة أعلنت، الخميس الماضي، أنها سترسل دبابات إلى أوكرانيا، وتوعدت روسيا بإحراق الدبابات الغربية إذا تم تسليمها إلى كييف.