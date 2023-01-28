سورية ترفض نتائج تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

قالت وزارة الخارجية السورية اليوم السبت إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي حمّل الحكومة السورية مسؤولية هجوم بسلاح كيماوي على مدينة دوما في 2018 لم يتضمن أي أدلة، ونفت الادعاءات.

وكانت المنظمة الدولية قالت الجمعة إن تحقيقا استمر على مدى عامين تقريبا خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت عبوات الغاز على مبان سكنية في دوما مما أودى بحياة 43 شخصا.