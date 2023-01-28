كراتشي تطلق خدمة حافلات «للنساء فقط» لمقاومة التحرش

قال مسؤولون، أمس، إن مدينة كراتشي الباكستانية ستطلق خدمة حافلات للنساء فقط، اعتباراً من الأسبوع المقبل، في خطوة وصفها نشطاء بأنها تهدف إلى مكافحة التحرش بالنساء.

وقال فيدا حسين بالادي، المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، إن 10 حافلات على الأقل، مطلية باللون الوردي، ستبدأ رحلاتها في كراتشي، اعتباراً من الأول من فبراير لتنقلات النساء العاملات والطالبات.

وأضاف بالادي لوكالة الأنباء الألمانية، أن المبادرة ترمي إلى خفض حوادث التحرش بالنساء المتزايدة في وسائل النقل العام. وتعد مدينة كراتشي، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة، أكثر مدن باكستان اكتظاظاً بالسكان، واضطراباً، حيث تنتشر بها الجرائم ضد النساء. وقال بالادي بشأن المشروع، الذي سيكون الأول من نوعه في باكستان، إن كل العاملين في الحافلات والمحطات سيكنّ نساء، باستثناء السائقين.