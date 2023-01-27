مقتل 8 إسرائيليين إثر إطلاق نار في معبد يهودي بالقدس

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية،، إن 8 إسرائيليين قتلوا وأصيب 10 آخرون إثر إطلاق النار نجم عن هجوم بسلاح ناري في معبد يهودي في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس الشرقية.

وذكرت مصادر إسرائيلية إن قوات الأمن الإسرائيلية استطاعت "تحييد" منفذ العملية.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث فيما جرى تطويق مكان الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عملية إطلاق النار نفذت قرب كنيس في القدس، حيث نزل شخص من السيارة وأطلق النار على من تواجد في المكان.

وأوردت "نجمة داود الحمراء"، بأن طواقمها الطبية قدمت العلاجات وعمليات الإنعاش لعشرة مصابين، بيد أنه جرى إقرار وفاة عدد منهم في المكان، فيما جرى تحييد المنفذ، حسب ما جاء في بيان لها.

وأحيل مصابان بينهما امرأة (40 عاما) وطفل (12 عاما) إلى المستشفى وهما بحالة خطيرة.

وقال مضمد من المكان، إن "الحديث عن عملية صعبة جدا، حيث رأينا امرأة وعدة أشخاص آخرين على الشارع وقد كانوا دون علامات حياة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهم في المكان".

واستدعيت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان، فيما تجري أعمال بحث عن شخص قدم المساعدة لمنفذ عملية إطلاق النار؛ حسبما جاء عنها.

وذكرت الشرطة، أن "المنفذ وصل نحو الساعة 20:15 (بالتوقيت المحلي) إلى كنيس في "نافيه يعكوف" وأطلق النار على عدد من الأشخاص الذين تواجدوا في المكان".

وأضافت أن "قوة من الشرطة وصلت إلى المكان وأطلقت النار على المنفذ".