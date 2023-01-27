أمر أميري بقبول استقالة الحكومة الكويتية

صدر في الكويت، مساء الخميس، أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.

وجاء في نص الأمر الأميري، الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية، "تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".