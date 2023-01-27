فنان إسرائيلي يحتج على أوامر بن غفير بإنزال العلم الفلسطيني

بعد أن أمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، هذا الشهر، الشرطة بإنزال الأعلام الفلسطينية في كل مكان عام في إسرائيل، شعر الفنان التشكيلي الإسرائيلي، مايكل روزانوف، بأنه مضطر إلى الرد على مرسوم بن غفير. حيث أقدم على رسم نفسه متوشحاً العلم الفلسطيني، وجعل هذا الرسم صورة لملف (بروفايل) حسابه الشخصي في «فيس بوك».

ورد روزانوف، المعروف باسم ميش على إجراءات بن غفير قائلاً «هذا سخيف، هل تريد منا إنزال الأعلام؟ ماذا لو كنت أنا نفسي علماً فلسطينياً، ماذا ستفعل؟ هل ستفعل بي ذلك أيضاً لأنني أرتدي ألواناً معينة؟»، ويسترسل قائلاً «لذلك رسمت هذا الرسم التوضيحي الذي استغرق مني 10 دقائق».

لم يكن ميش يتوقع أن يستقطب عمله الفني ذلك الكثير من الاهتمام، فقد اتصل به عشرات الإسرائيليين، وطلبوا منه رسم صورهم الشخصية مع العلم الفلسطيني، على أمل إحداث بعض التأثير.

ويقول ميش لشبكة «سي إن إن»: «نعم، لقد جعل عملي هذا أشخاصاً آخرين ينضمون إليّ». وبطبيعة الحال، رسم ميش أيضاً بن غفير مرتدياً ألوان العلم الفلسطيني مع القلنسوة التي يرتديها المتدينون اليهود.

وتعترف إسرائيل نفسها برفع العلم الفلسطيني داخل أراضيها، فقبل أكثر من عقد بقليل، تم رفع العلم الفلسطيني إلى جانب العلمين الإسرائيلي والأميركي في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، عندما تبادل بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مصافحة تاريخية.